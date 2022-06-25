Нові марки «Українська Мрія» з'являться вже 28 червня

«Укрпошта» запускає у продаж нові марки «Українська Мрія». Продаж стартує вже 28 червня. Тираж – 3 млн.

За словами директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, 28 червня відбудеться погашення штемпелями «Перший день» в Києві та Гостомелі. Також спецпогашення «Українська Мрія» відбудеться у всіх філіях «Укрпошти». Марки можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти» або в онлайн-магазинах.

«В лютому орки забрали Ан-225 «Мрія», найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, але українська мрія – це значно більше, ніж літак. Це сотні нових літаків, мільйони талановитих дітей і перемоги України – в спорті, науці та техніці», – повідомив 25 червня Ігор Смілянський.

Фото Ігоря Смілянського

Він зазначив, що один покупець зможе отримати не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.

Також він розповів, що ескіз нової марки належить 11-річній Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області. Дівчина є призеркою Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», який відбувся у 2021 році. За його словами, це зображення – Україна очима дитини — квітуча, мрійлива й недосяжна.

Нові деталі він пообіцяв повідомили у понеділок, 27 червня.

Нагадаємо, у кінці лютого, за декілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Гостомелі росіяни знищили найбільший у світі літак АН-225 «Мрія». Пізніше було створено міжнародний фонд для відродження Ан-225 «Мрія».