Вже через місяць українці побачать нову поштову марку з цією ілюстрацією

У «Дії» завершилося голосування щодо дизайну нової, третьої, воєнної марки Укрпошти. Більшість учасників опитування проголосувала за дизайн «Трактор, що тягне танк». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це був один із пʼяти запропонованих «Укрпоштою» ескізів.

«Його обрали 41% українців», – зазначив він.

В «Укрпошті» розповіли, що участь у голосуванні за ескіз до марки «Доброго вечора, ми з України!» взяли майже 834 тисячі голосів.

«Понад 340 тисяч з них вибрали ескіз з трактором, який тягне російський брухт. А це означає, що вже через місяць ви побачите нову поштову марку з цією ілюстрацією», – йдеться у повідомленні.

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Друге місце посів ескіз з російським воєнним злочинцем Владіміром Путіним, а третє – з переможцем цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення» гуртом Kalush Orchestra.

Українці обирали з-поміж п'яти варіантів (фото Укрпошти)

У компанії кажуть, що вже через місяць українці побачать нову поштову марку з цією ілюстрацією.

Зауважимо, що на початку російського військового вторгнення в мережі зявилося чимало кадрів, як українці за допомогою сільськогосподарської техніки тягнули військову техніку окупантів.

Це вже третя воєнна марка, що буде випущена «Укрпоштою». Першою стала «Русскій воєнний корабль, іді...». На ній зображено українського захисника, перед яким стоїть російський фрегат «Москва». Незабаром після випуску марки цей корабель затонув після влучання в нього українських ракет «Нептун».

Друга марка – «Русскій воєнний корабль... Всьо!». Третя марка – «Доброго вечора, ми з України». Саме до неї обирали дизайн.