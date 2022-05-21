Першу марку, яка мала великий попит, продали у перший тиждень

«Укрпошта» випустить другу спецмарку, присвячену темі війни України проти країни-терористки РФ. Її тематику українці обрали під час голосування. Перша марка «Русскій воєнний корабль» мала нечуваний успіх.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у голосуванні взяли участь майже 650 тис. українців. Темою нової марки «Укрпошти» буде «Доброго вечора, ми з України». Наступним етапом буде вибір ескіза марки.

«Сьогодні підбиваємо підсумки голосування за нову воєнну марку, що протягом тижня тривало в додатку "Дія" та на сайті Укрпошти. Усього ми отримали майже 650 тисяч голосів. З них більше як 550 тисяч – у застосунку Дія», – зазначив Михайло Федоров.

На розгляд українців пропонували п’ять варіантів марки:

«Доброго вечора, ми з України». За нього проголосували 229 783 українців (35% від усіх голосів);

«Пес Патрон» з ДСНС (182 236 голосів, 28%);

«путін, москва палає, Гаага чекає» (88 035 голосів, 14%);

«Героям слава», присвячена ЗСУ (79 476 голосів, 12%);

«Ой у лузі червона калина» (68 104 голосів, 11%).

Другий етап – вибір дизайну марки. Як і ескіз першої марки, за яку віддали голоси 8 тис. українців, його оберуть голосуванням.

«Ми одразу починаємо працювати над маркою «Доброго вечора» і наступного тижня розповімо про процес, який буде включати в себе конкурс на найкращий дизайн і ваші голоси за нього. Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо коли і як випустити марку з ним», – наголосив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, першу спеціальну поштову марку і конверт «Русскій воєнний корабль, іді …!» «Укрпошта» випустила 12 квітня і за тиждень продала близько 700 тис. штук. Окрім того, 23 травня «Укрпошта» випустила другу серію цієї марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» накладом в 5 млн примірників – в 5 разів більше ніж першої та у двох номіналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для міжнародних відправлень.