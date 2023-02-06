38-річний Ігор Абрамович пройшов до Верховної Ради на виборах у 2019 році за списком від партії ОПЗЖ

Народний депутат від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя» Ігор Абрамович написав заяву на складання мандата. Про це 6 лютого повідомив керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, Ігор Абрамович написав відповідну заяву в понеділок, 6 лютого. Він закликав інших депутатів від ОПЗЖ також скласти свої повноваження.

«Сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ», – написав Давид Арахамія в Telegram, додавши, що в Ігоря Абрамовича проукраїнська позиція.

38-річний Ігор Абрамович пройшов до Верховної Ради на виборах у 2019 році за списком від партії ОПЗЖ. 24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із фракції ОПЖЗ, а 22 травня став співголовою депутатської групи «Відновлення України».

Він фігурував у журналістському розслідуванні про депутатів, які втекли з України під час війни. За даними УП, перед війною Абрамович виїхав до Французької Рив’єри.

Нагадаємо, у січні депутати Верховної Ради зібрали 150 підписів для звернення щодо позбавлення представників забороненої ОПЗЖ депутатських мандатів.