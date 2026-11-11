Метте Фредеріксен не хоче особисто представляти Європу на переговорах із Росією

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не хоче особисто представляти Європу на переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. Вона вважає, що ключову роль у цьому процесі мають відігравати європейські інституції. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомило Датське радіо.

Журналісти запитали Фредеріксен, хто, на її думку, має представляти Європу під час переговорів із Росією.

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«Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні. Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції», – відповіла прем’єрка.

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Коли її запитали, чи хотіла б вона сама стати представницею Європи, Фредеріксен відповіла заперечно.

«Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи», – наголосила вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада на брифінгу, що європейські країни мають до кінця листопада узгодити кандидатуру одного представника або групи людей, які отримають мандат на участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

За словами Зеленського, участь Європи в переговорах принципово важлива, адже війна відбувається на європейському континенті. Крім того, європейські країни відіграватимуть важливу роль у наданні майбутніх гарантій безпеки Україні та її відбудові.

«Ми хотіли залучити Європу, європейців, бо війна йде в Європі. І зрештою, ми побачимо, хто надасть гарантії безпеки та який бізнес прийде для реконструкції. Тож саме тому місце Європи абсолютно дуже важливе», – сказав глава держави.

Він уточнив, що європейське представництво не обов’язково має складатися з одного лідера чи представника однієї країни. Переговори можуть вести одна людина, двоє або троє представників чи ціла група. Водночас Зеленський наголосив, що європейські країни мають узгодити кандидатури безпосередньо з Україною, а не просто повідомити Києву про своє рішення.

«Краще, щоб вони розмовляли з нами, вели діалог, а не просто чекали від нас, щоб ми прийняли, хто представлятиме Європу», – зазначив президент.

За його словами, обрані представники повинні отримати мандат від усієї Європи, а їхня позиція матиме значення під час переговорів.

«Я сподіваюся, що не пізніше кінця листопада або, навіть краще, у Німеччині 19 листопада, це вирішиться», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що США наполягають на залученні Європи до наступного раунду мирних переговорів. Вашингтон хоче, щоб зустріч в Абу-Дабі стала останньою, яка відбудеться без європейських представників.