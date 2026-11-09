Спецпредставники США Стів Віткофф (зліва) і Джаред Кушнер

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться з європейськими представниками перед початком тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про це написав Джаред Кушнер на платформі X 9 листопада.

За його словами, він і Віткофф проведуть консультації з представниками України, Євросоюзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Сторони обговорять європейську безпеку та післявоєнне майбутнє України.

За його словами, США разом з Україною та європейськими партнерами працюють над залученням приватних інвестицій, підтримкою критичної інфраструктури і забезпеченням фінансових потреб повоєнної відбудови.

«Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на наші окремі консультації з обома сторонами, наша мета полягає в тому, щоб зібрати Україну та Росію разом для безпосереднього обговорення їхніх післявоєнних питань безпеки, пропозицій та можливих рішень», – зазначив спецпредставник Трампа.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Кушнер назвав чотири взаємопов’язані пріоритети переговорів:

припинення бойових дій;

розроблення надійних післявоєнних гарантій безпеки та домовленостей, що зменшать ризик поновлення війни;

підготовка всеосяжного плану економічного розвитку та процвітання для України;

гуманітарні заходи, зокрема повернення полонених і цивільних осіб.

Окремо Кушнер висловився про необхідність прямого діалогу між Росією та європейськими країнами щодо майбутньої системи безпеки для досягнення тривалого мирного врегулювання.

«Ми сподіваємося, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такої взаємодії в найближчому майбутньому в рамках ширшого багатостороннього процесу», – зазначив Кушнер.

Окремо Кушнер наголосив на важливості вдосконалення наявних європейських механізмів безпеки. За його словами, обговорення стосуватимуться посилення консультацій, кризової комунікації, військової прозорості та заходів зі зниження ризику ескалації. При цьому, як зазначив спецпредставник, необхідно поважати суверенітет і незалежність кожної країни в ухваленні рішень.

«Це надзвичайно складний і заплутаний конфлікт. Ми усвідомлюємо, що попереду нас чекають важкі рішення, і підходимо до цих обговорень з рішучістю та реалізмом», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Україну на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Українська переговорна делегація вже прямує до Абу-Дабі.