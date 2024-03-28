Менш ніж за добу петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду виконкомом Франківська

У середу, 27 березня, мешканці Івано-Франківська зареєстрували електронну петицію «За збереження рекреаційної зони на озері поруч з тенісними кортами». Менш ніж за добу петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

Автори петиції просять владу не забудовувати територію біля озера, а для будівництва церкви знайти іншу ділянку.

«На земельній ділянці поблизу тенісних кортів, де з 2019 року була відпочинкова зона, облагороджена за бюджетні кошти (300 000 грн) з програми "Бюджет участі", почали будівництво церкви. Мешканці міста Івано-Франківська виступають за збереження цієї рекреаційної зони, дерев і відпочинкової зони містян. Залишити дану ділянку без забудови будь-якими спорудами. Як компроміс в даній ситуації – просимо владу міста разом з церквою знайти іншу територію для будівництва храму», – йдеться у петиції.

Станом на ранок 28 березня петиція зібрала понад 600 голосів з 250 необхідних для її розгляду виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. В ефірі радіо «Західний полюс» міський голова Руслан Марцінків сказав, що влада розгляне петицію.

«Розглянемо петицію та дамо відповідь згідно з чинним законодавством. Знову нагадаю, каплиця має бути максимально відкритою, збережена повністю зелена зона. Вважаю, що сьогодні каплиця має право на існування в тих межах, які погодив департамент архітектури та містобудування. Розумію інших людей, які мають іншу позицію. На то і є демократичне суспільство», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, біля озера в Івано-Франківську почалися підготовчі роботи з будівництва церкви для парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ. 24 березня мешканці Івано-Франківська вийшли з протестом проти забудови біля міського озера. У свою чергу міський голова Руслан Марцінків підтримав будівництво храму. Роботи проводить компанія ТОВ «Ві Ес Буд» зареєстрована в Богородчанах у липні 2016 року. Засновником компанії є місцевий бізнесмен Василь Чуфус, якому також належить підприємство «Надвірнянський кар’єр – Карпати».