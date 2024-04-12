За словами посадовців, жителі міста проігнорували громадські слухання, на яких затвердили план забудови території

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради розглянув електронну петицію «За збереження рекреаційної зони на озері поруч з тенісними кортами», яку 27 березня створили жителі міста. У міськраді відповіли, що дозвіл на будівництво церкви УГКЦ біля озера дали згідно з законодавством.

Як йдеться у відповіді виконкому, оприлюдненій на сайті Івано-Франківської міської ради, детальний план території для будівництва церкви УГКЦ поблизу садівницького товариства «За мир» почали розробляти у 2019 році після звернення релігійної громади. Його затвердили на громадських слуханнях, які, за словами посадовців, жителі міста проігнорували.

«Дату, місце та час проведення громадських слухань оприлюдненого детального плану території було зазначено в газеті «Західний кур’єр» від 6 лютого 2020 року № 6 та на офіційному веб сайті Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності. Громада участі в громадських слуханнях не взяла», – зазначили у міськраді, додавши, що за містобудівними умовами висота будівлі майбутнього храму на озері не повинна перевищувати 16,5 м, а площа забудови ділянки – 40%.

Нагадаємо, біля озера в Івано-Франківську почалися підготовчі роботи з будівництва церкви для парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ. 24 березня мешканці Івано-Франківська вийшли з протестом проти забудови біля міського озера, а через три дні створили петицію «За збереження рекреаційної зони на озері поруч з тенісними кортами», яка зібрала майже 1,2 тис. підписів з 250 необхідних для розгляду виконкомом міської ради.

У свою чергу міський голова Руслан Марцінків підтримав будівництво храму, який зводить компанія ТОВ «Ві Ес Буд». Засновником товариства є місцевий бізнесмен Василь Чуфус, якому також належить підприємство «Надвірнянський кар’єр – Карпати».