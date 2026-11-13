Автобусний маршрут №67 обслуговує перевізник ТОВ «Епітранс»

У п’ятницю, 13 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради підтримав зміну автобусного маршруту №67, який курсує до Брюховичів. Його вирішили продовжити.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розповів, що автобусний маршрут вирішили продовжити для зручності мешканців. Зміни наберуть чинності приблизно через місяць.

Оновлений маршрут автобусів №67:

Селище Брюховичі (вул. Незалежності України) – вул. Брюховицька – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – просп. Свободи – пл. Івана Підкови – просп. Свободи – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Брюховицька – селище Брюховичі (вул. Незалежності України).

Нагадаємо, що автобусний маршрут №67 почав курсувати у серпні 2026 року, його обслуговує перевізник ТОВ «Епітранс». На маршруті курсують низькопідлогові автобуси середнього класу.

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