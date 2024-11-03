У Молдові відбувся другий тур президентських виборів

У неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Станом на 00:55 Центральна виборча комісія Молдови обробила 98,02% протоколів. За попередніми результатами, лідирує чинна президентка Мая Санду

За даними ЦВК Молдови, станом на 00:55 оброблено 98,02% протоколів. Голоси виборців розподілились так:

За чинну президентку, кандидатку партії «Дія і Солідарність» (PAS) Маю Санду проголосували 54,43% виборців.

За проросійського політика від Партії соціалістів Алєксандра Стояногло проголосували 45,53% виборців.

Водночас, як повідомляє «Європейська правда» Мая Санду лідирує за рахунок голосів діаспори. За кордоном участь у виборах президента взяли понад 320 тис. молдован. У самій же Молдові після підрахунку 100% голосів більшість виборців проголосували за Алєксандра Стояногло. Перевагу на користь Маї Санду забезпечили голоси діаспори, які все ще рахують, а в США та Канаді триває голосування.

Як голосували молдовани на виборах президента. Синім кольором позначені ті регіони, виборці яких віддали голоси за Маю Санду, червоним - за Алєксандра Стояногло

Явка у другому турі президентських виборів склала 54%, що становить 1,7 млн виборців. Зазначимо, що протягом дня у Молдові фіксували порушення на виборчих дільницях. Влада країни звинуватила Росію у втручанні у виборчий процес. Зокрема, повідомлялось про організоване підвезення виборців з так званого Придністров’я та Росії. Також надходили повідомлення про замінування кількох виборчих дільниць. Крім того, ЦВК Молдови повідомляла про кібератаку на свої сайти. Втім, вони швидко відновили роботу.

Як інформує молдовський сайт новин NewsMaker, у штабі Маї Санду панує святкова атмосфера, там вже почали святкувати перемогу кандидатки.

У штабі Маї Санду панує святкова атмосфера. Фото News Maker

Що відомо про Маю Санду

Політикиня народилася 24 травня 1972 року у селі Рисіпень у Молдові. З 2010 по 2012 роки працювала радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні. З 2012 до 2015 роки була міністеркою освіти Молдови. На цій посаді Санду почала впроваджувати низку освітніх реформ. Зокрема, вона змінила регламент проведення національних іспитів. Крім того, у Молдові посилили систему контролю процесу складання іспитів.

У грудні 2015 року Санду створила платформу «У ногу з Маєю Санду», яка пізніше стала політичною партією «Дія і Солідарність».

З 8 червня до 14 листопада 2019 року Мая Санду була прем’єр-міністеркою Молдови. У 2020 році стала президенткою Молдови, набравши у другому турі президентських виборів 57,63 % голосів.

Що відомо про Алєксандра Стояногло

Алєксандр Стояногло народився 3 червня 1977 року у місті Комрат (Гагаузія). У 2001-2007 роках обіймав посаду заступника генпрокурора Молдови. З 2019 року був генеральним прокурором Молдови. Однак, 5 жовтня 2021 року його усунули з посади рішенням Вищої ради прокуратури. Тоді Стояногло затримали за підозрою у корупції. За двома справами він зміг себе виправдати в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Щодо третьої – триває розслідування.

Алєксандр Стояногло висувався на вибори президента від Партії соціалістів Республіки Молдова. Політик закликає до «діалогу» з Росією. Водночас він засудив вторгнення Росії в Україну «як й будь-яку війну, де вона не відбувалася». Крім того, Стояногло заявив, що не визнає окуповані українські території частиною Росії.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся у неділю, 20 жовтня. За чинну президентку Маю Санду проголосували 42,45% виборців, а її опонент, проросійський політик Алєксандр Стояногло, набрав 25,98% голосів.

Того ж дня у Молдові відбувся референдум щодо подальшої євроінтеграції країни. За внесення європейського вектора до Конституції Молдови проголосували 50,35% виборців. Конституційний суд Молдови визнав дійсними результати референдуму.