Санду заявила, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися вибори президента та загальнонаціональний референдум щодо подальшої євроінтеграції. Чинна президентка Мая Санду набрала більшість голосів, однак буде другий тур. Про це свідчать опубліковані станом на 7:45 дані Центральної виборчої комісії.

Станом на ранок понеділка центральна виборча комісія підрахувала понад 97% протоколів, згідно з результатами яких:

чинна президентка 52-річна Мая Санду від націонал-ліберальної партії «Дія і справедливість» набрала 41,85% голосів,

колишній генеральний прокурор 57-річний Олександр Стояногло з проросійської Соціалістичної партії отримав 26,35% голосів,

45-річний проросійський політик від «Нашої партії» Ренато Усатий набрав 13,77%.

Відтак у країні наймовірніше 3 листопада відбудеться другий тур виборів, адже жоден із кандидатів не набрав більше як 50% голосів.

Результати референдуму щодо інтеграції до ЄС

Також 20 жовтня молдавани голосували щодо фіксації європейського шляху у Конституції країни. Вони мали відповісти на запитання: «Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?». Станом на 7:35 підрахували понад 98% голосів, думки громадян розділилися майже порівну:

так, підтримую – 49,89%,

ні, не підтримую – 50,11%.

Санду наголосила, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу, адже кримінальні угруповання, об'єднавшись з іноземними силами, атакували країну пропагандою. За її словами, влада має докази масштабної купівлі голосів.

«У нас є докази та інформація, що кримінальне угруповання збиралося купити 300 тис. голосів. Це безпрецедентне шахрайство, яке має на меті скомпрометувати демократію», – відзначила чинна президентка.

Раніше віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова у коментарі Bloomberg повідомляла, що Росія вклала 100 млн євро у спроби зірвати євроінтеграційний референдум у країні та вибори президента.Для цього росіяни використовували тактику операцій з дезінформації та дестабілізації та підкупу виборців.

Нагадаємо, перед виборами аналітики опитали 1034 громадян Молдови, старших за 18 років й тоді фаворитами електорату серед 11 кандидатів у президенти країни стали чинна президентка Мая Санду та ексгенпрокурор Александр Стояногло.