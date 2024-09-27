Вандали облили фарбою будівлю молдовського міністерства

У ніч на п’ятницю, 27 вересня, група зловмисників облила синьою та жовтою фарбами будівлю міністерства праці та уряду Молдови у Кишиневі. Двоє чоловіків, яких затримали правоохоронці, розповіли, що їх найняли росіяни, повідомило молдовське видання Newsmaker.

Двох зловмисників 20 та 21 років, які облили будівлю міністерства фарбами, затримали за підозрою у вандалізмі. Вони повідомили правоохоронцям, що їх найняли росіяни для дестабілізації ситуації в країні. За словами затриманих, за нищення будівлі міністерства їм заплатили 5000 євро.

Крім того, один із підозрюваних повідомив, що відповідав за пошук молодих людей, які могли виконувати вказівки росіян. За це їм платили по 500 євро на місяць.

Загалом до групи вандалів були залучені 20 людей. У поліції повідомили, що вони літали до турецького Стамбула, а згодом до Москви, де їх зустрів російський куратор. Він розповідав чоловікам, як організовувати протести та дестабілізувати ситуацію в Кишиневі.

Особи більш ніж половину залучених до підривної діяльності людей вже встановила поліція. За фактом вандалізму правоохоронці вже провели обшуки у чотирьох людей та вилучили фарбу, банківські картки та документи, які свідчать, що зловмисники їздили до Росії.