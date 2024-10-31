У Конституції Молдови закріплять європейський вектор країни

Конституційний суд Молдови визнав дійсними результати референдуму щодо євроінтеграції країни. Відповідне рішення ухвалили під час засідання у четвер, 31 жовтня. Про це повідомив молдавський сайт новин NewsMaker.

Зазначається, що рішення Конституційного Суду не підлягає оскарженню. Після визнання результатів референдуму дійсними до Конституції країни внесуть зміни. До вступної частини Конституції додадуть слова про незворотність євроінтеграційного шляху Молдови: «Підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови та незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови».

Крім того, до Конституції внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції.

Як повідомляє телеканал TV8, що на початку засідання Конституційного суду відбулась акція протесту, яку організували лідери та прихильники«Перемога», пов’язаного з проросійським політиком-утікачем Іланом Шором, а також Комуністичної партії.

Вибори та референдум у Молдові

20 жовтня в Молдові відбулись вибори президента та референдум щодо подальшої євроінтеграції країни. Жоден з кандидатів у президенти не зміг подолати необхідний для перемоги поріг у 50% голосів, тому 3 листопада у країні відбудеться другий тур президентських виробів.

Під час референдуму за внесення європейського вектора до Конституції Молдови проголосували 50,35% виборців.

Чинна президентка Молдови Мая Санду заявила, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу. За її словами, влада має докази масштабного підкупу голосів виборців.

25 жовтня стало відомо, що поліція Молдови затримала лідера угрупування проросійського політика-утікача Ілана Шора. Затриманого підозрюють у підкупі виборців.