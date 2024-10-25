У Молдові затримали підозрюваного у підкупі виборців

Молдавські правоохоронці затримали ватажка угрупування, яке підозрюють у підкупі виборців на виборах президента та референдуму щодо вступу до ЄС. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомив молдавський сайт новин NewsMaker із посиланням на поліцію.

Зазначається, що до правоохоронців звернулася жителька міста Унгени та повідомила, що отримала від місцевого лідера угруповання, пов’язаного з молдавським олігархом-утікачем Іланом Шором 1,5 тис. лей. За ці гроші вона мала проголосувати за певного кандидата на президентських виборах та проти вступу Молдови до ЄС.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні та офісі підозрюваного 26-річного чоловіка. Під час слідчих дій у нього виявили списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців.

Зазначимо, що раніше голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну повідомляв, що з Росії до Молдови переказали понад 39 млн доларів через застосунок «Промсвязьбанку». Ці гроші були спрямовані на підкуп молдавських виборців. Як стверджують правоохоронці, за схемою стоїть молдавський проросійський олігарх-утікач Ілан Шор, який також є колишнім депутатом та лідером забороненої в Молдові партії «Шор».

Наразі правоохоронцям відомо про 520 людей, які можуть бути причетними до підкупу молдавських виборців. Їм загрожує великий штраф, або ув’язненя строком до трьох років.

Вибори у Молдові

20 жовтня в Молдові відбулись вибори президента та референдум щодо подальшої євроінтеграції країни. Жоден з кандидатів у президенти не зміг подолати необхідний для перемоги поріг у 50% голосів.

За чинну президентку Маю Санду проголосували 42,45% виборців, а її опонента, проросійського політика Олександра Стояногло, підтримали 25,98% виборців. Також під час референдуму за внесення європейського вектора до Конституції Молдови проголосували 50,46% виборців. Другий тур президентських виборів відбудеться 3 листопада.