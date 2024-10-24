Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада

Лише у жовтні напередодні виборів президента і референдуму щодо вступу до ЄС з Росії до Молдови переказали понад 24 млн доларів через застосунок «Промсвязьбанку». Про це розповів голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну, повідомило молдавське онлайн-видання NewsMaker 23 жовтня.

За словами Чернеуцяну, схема підкупу молдавських виборців із використанням «Промсвязьбанку» почала діяти наприкінці весни, а вже восени напередодні виборів і референдуму кількість грошових переказів суттєво збільшилася.

«Застосунок “Промсвязьбанку” (PSB) людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів. Проте, за даними правоохоронців, у системі встигли зареєструвати 138 тис. номерів із Молдови», – ідеться в повідомленні.

Керівник поліції Молдови зауважив, що у вересні сума переказів становила 15 млн доларів, а зараз вона сягає 39 млн доларів. Віорел Чернеуцяну зазначив, що тільки в жовтні на підкуп виборців із Росії до Молдови переказали більше ніж 24 млн доларів. У поліції стверджують, що за цією схемою стоїть молдавський олігарх-утікач Ілан Шор, який також є колишнім головою забороненої в Молдові партії «Шор».

«Важливо, щоб усі наші громадяни розуміли, що їх втягують у незаконну схему», – підкреслив Чернеуцяну.

Наразі правоохоронці викрили понад 520 зловмисників, причетних до схеми підкупу виборців у Молдові. Їм загрожує до трьох років в'язниці або великий штраф.

Зазначимо, 24 жовтня глава парламенту Молдови Ігор Гросу повідомив, що кожного дня Молдова розкриває російські схеми зі скупки голосів виборців на майбутньому другому турі президентських виборів, який відбудеться 3 листопада. З його слів, росіяни планують викупити 300 тис. голосів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента та загальнонаціональний референдум щодо подальшої євроінтеграції. Чинна президентка Мая Санду набрала 42,45% голосів, а її опонент, проросійський політик Олександр Стояногло, набрав 25,98% голосів. Також під час референдуму за внесення європейського вектора до Конституції Молдови проголосували 50,46% виборців.