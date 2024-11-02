До Молдови з Росії безкоштовно привезли громадян

Напередодні другого туру президентських виборів до Молдови повертається більше громадян. За даними молдавських ЗМІ, їх везуть до країни з Росії безкоштовними рейсами.

В ніч на суботу, 2 листопада, молдавські правоохоронці зафіксували зростання черг на кордоні. За даними TV8, до країни прибули автобуси на іноземних номерах, які безкоштовно привезли громадян Молдови. Як повідомляє Національне агентство автомобільного транспорту, ці перевізники не мають дозвільних документів та договорів на надання послуг. Зазначається, що таких автобусів до Молдови приїхало «не один і не два».

Поліція вважає, що такий трансфер організований «в певних інтересах». Однак, за словами поліцейських, пасажирів цих автобусів все одно пропускають до Молдови, оскільки вони є громадянами країни.

За даними інформаційної агенції IPN, на трьох автобусах повернулися близько 150 людей громадян країни. Прикордонники після спілкування із пасажирами встановили, що вони не оплачували проїзд. Зазначається, що вони безкоштовно вилетіли з Росії до турецького Стамбулу, а звідти їх також безоплатно привезли автобусами до Молдови.

Як пише IPN, у Росії заявили, що організували безкоштовний трансфер для громадян Молдови, які хочуть проголосувати під час другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться у неділю, 3 листопада. У першому турі за чинну президентку Маю Санду проголосували 42,45% виборців, а її опонент, проросійський політик Олександр Стояногло, набрав 25,98% голосів.

Раніше голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що напередодні виборів президента і референдуму щодо євроінтеграції з Росії до Молдови переказали близько 39 млн доларів через застосунок «Промсвязьбанку».