Санду заявила про «безпрецедентну атаку» на Молдову

Проєвропейська чинна президентка Молдови Мая Санду, яка переобралась на другий термін, прокоментувала свою перемогу у другому турі президентських виборів. Станом на 09:40 4 листопада, за даними ЦВК Молдови, Санду здобула 55,41% голосів молдавських виборців. Санду заявила, що Молдова перемогла попри численні втручання у президентські перегони, повідомило видання «Європейська правда» в понеділок, 4 листопада.

Уночі під час виступу у своєму виборчому штабі 52-річна президентка відзначила, що Молдова змогла показати свою волю і довела, що об'єднавшись, «ми можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити».

«Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли», – сказала Санду.

Мая Санду також звернулася до виборців російською мовою, відзначивши, що почула голос тих, хто підтримав її, і тих, хто проголосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Алєксандра Стояногло. Санду зобов'язалась бути президентом для всіх.

«У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо дотримуватися різних поглядів, говорити різними мовами, але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння і гідного життя для наших дітей. Це моя головна мета для Молдови на найближчі роки. Нам необхідне об'єднання суспільства», – додала глава держави.

Доповнено о 09:24. Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові та переобранням на посаду. Він заявив, що Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення партнерства.

«Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день», – написав президент в Х (Twitter).

Вибори президента у Молдові

У неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів, у якому чинна президентка Санду протистояла проросійському політику Алєксандру Стояногло. Голосування відбулося на тлі звинувачень у втручанні Росії як у президентські перегони, так і в референдум щодо потенційної подальшої інтеграції Молдови з Євросоюзом, який відбувся 20 жовтня.

Напередодні другого туру президентських виборів молдавські правоохоронці зафіксували зростання черг на кордоні. За даними молдавських ЗМІ, громадян везли до країни з Росії безплатними рейсами.

Раніше голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що напередодні виборів президента і референдуму щодо євроінтеграції з Росії до Молдови переказали близько 39 млн доларів через застосунок «Промсвязьбанку».

Станом на 08:45 4 листопада Центральна виборча комісія обробила 99,86% протоколів з дільниць. Чинна президентка Мая Санду перемогла підтримуваного проросійськими силами кандидата Алєксандра Стояногло з розривом у майже 11%:

Мая Санду – 55,41% (930512 голосів);

Алєксандр Стояногло – 44,59% (748781 голос).

Зауважимо, більшість виборців, які голосували в межах країни, підтримали кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Алєксандра Стояногло – 51,19%. Утім Санду обігнала Стояногло в міру підрахунку голосів у великих містах, де чинна президентка здобула найбільшу підтримку. Також за неї віддала свій голос молдавська діаспора за кордоном – 82,77% (270286 голосів виборців).