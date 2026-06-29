Максима Лавриненка зупинили у Львові 5 червня

Власника Telegram-каналу «Труха» Максима Лавриненка відпустили з ТЦК та СП у Львові, куди його доставили 5 червня для перевірки документів. Йому вручили повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку – у Харкові. Про це «Українській правді» повідомив начальник управління комунікацій ОК «Захід» Ярослав Мельничук.

«5 червня громадянин Максим Лавриненко був запрошений представниками поліції у Личаківсько-Залізничний ОРТЦК та СП міста Львова для оновлення військово-облікових даних. Після оновлення військово-облікових даних, громадянину Лавриненко було вручено повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку – Шевченківський РТЦК та СП м. Харків. Після цього він покинув приміщення РТЦК та СП», – зазначив Ярослав Мельничук.

На уточнювальне запитання журналістів, чи часто цей ТЦК відпускає військовозобовʼязних за місцем перебування на військовому обліку, пресофіцер не відповів.

Журналісти звернулися із запитом до Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб зʼясувати, чи зʼявлявся Максим Лавриненко у Шевченківському ТЦК та СП. Поки відповідь не надійшла.

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Нагадаємо, 5 червня власника Telegram-каналу «Труха», 41-річного Максима Лавриненка зупинили у Львові та доставили до ТЦК та СП. У нього були неоновлені військово-облікові дані, також він не мав відстрочки від мобілізації чи бронювання. Він представився поліції як «журналіст ЗСУ», а згодом заявив, що це політичне переслідування і його затримали «за особистою вказівкою міністра оборони Михайла Федорова».

Телеграм-канал «Труха Україна» має понад 3 млн підписників, однак його адміністраторів звинувачують у поширенні фейків, сприянні російській пропаганді, публікації заборонених кадрів обстрілів. Він має мережу територіальних каналів і заробляє великі суми на рекламі, політичній джинсі та платному розміщенні фейків. У червні Сергій Стерненко повідомив, що «Труху», ймовірно, продали російському підприємцю.