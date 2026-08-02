Саратовський НПЗ є однією з постійних цілей українських далекобійних ударів. Це щонайменше 10-та атака на від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, атаки на Саратовський НПЗ у 2025 році відбувалися у такі дні:

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16 вересня 2025 року атаку на нафтопереробний завод здійснили Сили спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони,

у ніч на 20 вересня Сили оборони завдали ударів по Саратовському та Новокуйбишевському нафтопереробних заводах Росії,

у ніч проти четверга, 16 жовтня, також повідомляли про вибухи та пожежу в Саратові,

у ніч на вівторок, 11 листопада, російський Саратов атакували безпілотники. Внаслідок атаки сталися загоряння в районі місцевого нафтопереробного заводу. Згодом влучання на НПЗ підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Цього року НПЗ у Саратові також уже кілька разів зазнавав атаки БпЛА. У ніч на четвер, 5 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратовській області. Тоді губернатор Раман Бусаргін повідомляв про трьох постраждалих в регіоні.

Сили оборони успішно атакували нафтопереробний завод також 21 березня. А у ніч на неділю, 31 травня, повідомляли, що у російському Саратові після атаки дронів зайнялася пожежа на території місцевого НПЗ.

31 травня після удару дронів на території заводу спалахнула масштабна пожежа, а 8 липня підприємство знову опинилося під ударом, після чого, за даними Reuters, було тимчасово зупинено переробку нафти.