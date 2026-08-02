Де розташований Саратовський НПЗ, який атакували дрони 2 серпня: інтерактивна карта
Саратовський нафтопереробний завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо
Саратовський НПЗ є однією з постійних цілей українських далекобійних ударів
У ніч на неділю, 2 серпня, безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших підприємств нафтової галузі Росії.
Завод розташований у Заводському районі міста Саратов на березі Волги та належить компанії «Роснефть». Його проєктна потужність становить близько 7 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.
Карта розташування Саратовського НПЗ
Карта DeepStrike від OSINT-аналітиків – це єдина база подій на об'єктах зберігання та транспортування нафтопродуктів з прив'язкою до місцевості, хронології та джерел.
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