Саратовський нафтопереробний завод

У ніч проти четверга, 16 жовтня, підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Це підприємство регулярно зазнає атаки українських безпілотників. Про це повідомили пресслужби ССО та Генеральний штаб ЗСУ.

Саратовський нафтопереробний завод (раніше завод «Крекінг») – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Підприємство входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Станом на 2020 рік обсяг перероблювання нафти на Саратовському НПЗ становив 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн. Цей НПЗ залучений до забезпечення потреб російських окупантів.



«Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», – додали в Генштабі.

До слова, раніше пропагандистські телеграм-канали повідомляли про вибухи та пожежу в Саратові. Місцевий аеропорт припиняв роботу через загрозу атаки дронів.

Нагадаємо, що ССО уразили цей об’єкт рівно місяць тому – 16 вересня. У районі НПЗ зафіксували вибухи та пожежу.