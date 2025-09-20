Пожежа в Саратові після атаки БпЛА, 20 вересня 2025 рік

У ніч на 20 вересня Сили оборони завдали ударів по Саратовському та Новокуйбишевському нафтопереробних заводах Росії. На території обох підприємств виникли пожежі. Про це інформують моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив атаку безпілотників на Саратов. За його словами, унаслідок атаки є пошкодження житлового будинку, постраждала одна людина. На місці працювали екстрені служби.

Водночас місцеві мешканці повідомили про низку вибухів та зафіксували масштабну пожежу на території Саратовського нафтопереробного заводу, який вже кілька разів атакували українські безпілотники.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

За даними аналітиків OSINT-проєкту «КіберБорошно» влучання сталось в естакаду на території НПЗ. Естакада потрібна для навантаження та зливу нафти й нафтопродуктів.

Місце влучання БпЛА по Саратовському НПЗ (Фото «КіберБорошно»)

Саратовський нафтопереробний завод є одним із найбільших промислових об’єктів в Росії з переробки нафти та виробництва бензину, дизельного пального, мазуту, дорожніх і покрівельних бітумів, вакуумного газойлю та технічної сірки.

Підприємство належить корпорації «Роснефть». Станом на 2024 рік воно переробляло близько 5,8 млн тонн нафти, що становить 2,2% від загального обсягу переробки в Росії. НПЗ активно залучений у забезпечення потреб російської армії.

Також про численні вибухи повідомили жителі Новокуйбишевська в Самарській області. Як відомо, в місті розташований нафтопереробний завод, який щонайменше двічі зазнавав атаки БпЛА.

«Імовірно, на Новокуйбишевському НПЗ що в Самарі, було уражено установку первинної переробки нафти – ЕЛОУ-АВТ-11, та ще одна локація уточнюється», – пише моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Місце влучання БпЛА по Новокуйбишевському НПЗ в Самарі, 20 вересня 2025 року (Фото Exilenova+)

Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи «Роснєфть». Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у Росії.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема, бензин, дизельне пальне та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки.

Заважимо, про вибухи цієї ночі також повідомляли мешканці Феодосії в анексованому Криму, жителі Ростовської та Волгоградської областей РФ.

Доповнено о 10:25. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження трьох стратегічних об’єктів на території РФ, а саме:

Саратовського нафтопереробного заводу. У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу;

Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, в результаті ураження на об’єкті зафіксовано вибухи та займання;

Лінійно-виробничої-диспетчерської станції (ЛВДС) «Самара» у Просвєті Самарської області РФ. На виробничій станції змішують високо- та низькосірчану нафту із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, що становить до 50% від загального об’єму експорту РФ.

Результати ураження всіх трьох згаданих об’єктів наразі уточнюються, додали у відомстві.





