Водій тролейбуса евакуював пасажирів

У пʼятницю, 3 липня, на проїзній частині вулиці Зеленої у Львові виявили вибуховий предмет. Фахівці зʼясували, що це імітаційно-навчальна граната.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24.

«Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів. Рух транспорту на цій ділянці не перекритий. Поліція здійснює регулювання та пропускає автомобілі», – зазначиа мер Львова.

У пресслужбі поліції ZAXID.NET повідомили, що на місце виїхали фахівці, які зʼясовують обставини. Там працювали вибухотехніки, які вилучили знахідку.

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За попередніми висновками, це імітаційно-навчальна граната, проте її скерували на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють, хто причетний до цього інциденту.

Гранату вилучити з місця знахідки (фото поліції)

Поліція нагадує: якщо хтось виявив небезпечний чи підозрілий предмет, слід негайно повідомити про це на спецлінію 102 або на застосунок 112. Не можна торкатися, переміщувати знахідку та не варто намагатись самостійно знешкодити її. Доступ до предмета треба обмежити та дочекатись приїзду правоохоронців.