Володимира Мединського засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив очільника російської делегації на мирних переговорах Володимира Мединського до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправданні агресії РФ. Про це у п’ятницю, 8 травня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Разом із Мединським аналогічний вирок отримав і Анатолій Торкунов. Обох визнали винними як редакторів російського шкільного підручника «История. История России. 1945 год – начало XXI века», який був виданий у 2023 році. За даними слідства, підручник став одним із ключових інструментів російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях. У ньому містяться заклики до зміни державних кордонів України, виправдовується вторгнення РФ та нав’язується викривлене трактування сучасної історії.

З 1 вересня 2023 року цей підручник використовували в навчальному процесі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму. Крім того, його активно поширювали і на території Росії.

Прокурори довели у суді, що Мединський та Торкунов вчинили злочини, передбачені ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 ККУ — виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Зазначимо, Мединський відомий своєю звичкою філософствувати на тему «історичного коріння» під час переговорів. Зокрема, одного разу він заявив, що на війні Росії проти України «росіяни вбивають росіян».