Під санкції потрапило СІЗО-2 у Таганрозі

Рада Європейського Союзу у понеділок, 13 липня, запровадила санкції проти 15 людей та однієї установи, причетних до катувань українських військових і цивільних, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Як повідомили «Схеми» 14 липня, серед них є сім співробітників колонії, де щонайменше з 2023 року утримують українських полонених.

Зокрема, до санкційного списку потрапив перший заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмітрій Нєєлов. За даними ЄС, він причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, а також несе відповідальність за події 28–29 липня 2022 року, коли після вибуху в колонії свідомо затримав евакуацію поранених, що призвело до масової загибелі українських полонених.

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Обмеження також запровадили щодо кількох інших посадовців і співробітників колонії, яких ЄС вважає причетними до жорстокого поводження з ув'язненими.

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Під санкції потрапив начальник охорони колонії №7 у Пакіно Володимирської області РФ Алєксєй Хавецький. За інформацією ЄС, під його керівництвом українських полонених систематично катували, били, піддавали електрошоку, морили голодом, застосовували сексуальне насильство та принижували. Також до списку внесли співробітника ФСБ Яна Заневського, якого звинувачують у незаконних затриманнях і катуваннях цивільних мешканців окупованих районів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Під обмеження також потрапив слідчий ізолятор №2 у Таганрозі, де утримували українських військовополонених і цивільних, зокрема журналістів та жінок. За оцінкою ЄС, у цьому закладі систематично застосовували катування та жорстоке поводження, що призводило до смертей ув'язнених. Саме там після року незаконного ув'язнення загинула українська журналістка Вікторія Рощина.

Окремо Рада ЄС внесла до санкційного списку сімох росіян, пов'язаних із колонією №10 у селі Ударний. Серед них:

Алєксандр Гнутов

Алєксєй Анашкін,

Єгор Аверкін,

Алєксандр Гришанін,

Сємьон Кузнєцов,

Іван Вєшкіна,

Галіна Мокшанова.

За даними Євросоюзу, у цій колонії незаконно утримували сотні українських військовополонених і цивільних. Колишні бранці повідомляли про застосування електроструму, жорстокі побиття, тривале утримання у стресових позах, сексуальне насильство, імітації страт та відмову в медичній допомозі.

«Усі особи та установа, внесені до санкційних списків, підпадають під заморожування активів у країнах ЄС. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм фінансові ресурси, а самим фігурантам заборонено в'їзд на територію ЄС та транзит через країни-члени», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня повідомляли, що з проєкту нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії забрали імена патріарха Російської православної церкви Кірілла та засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алєкпєрова.