Бізнесмен Володимир Янко разом із гостями відпочинкового комплексу прийшли до будинку Світлани Блінової серед ночі

Поліція не побачила кримінального злочину у діях власника відпочинкового комплексу «Акватель» в селі Красів на Львівщині Володимира Янка, який влаштував нічні «розбірки» з місцевою активісткою Світланою Бліновою. Інцидент трапився у вересні минулого року після її скарг в поліцію на гучне святкування в закладі «Акватель» після опівночі.

У вересні 2022 року Світлана Блінова поскаржилася на гучне святкування у закладі «Акватель», яке відбувалося серед ночі. Після цього до її будинку, розміщеного неподалік у селі, з її слів, прийшли гості святкування з власником закладу – сильно гримали по вікнах, світили ліхтариком та намагались увірватись у її житло. Тоді за фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 ККУ). Справу розслідували півроку та закрили.

Як повідомили в поліції Львівщини, відповідаючи на інформаційний запит ZAXID.NET, кримінальне провадження закрили через «відсутність в діянні складу кримінального правопорушення». Водночас, зазначили в поліції, є можливість притягнення порушника до адміністративної відповідальності – у результаті підприємець може відбутися мізерним штрафом.

Сама Світлана Блінова вражена такою реакцією поліції. Каже, що разом із малолітньою донькою почувається беззахисною. «Я розгублена, хто зараз може захистити жінок і дітей, коли їхні чоловіки захищають країну. А це було вночі і було дуже страшно. Люди були в стані алкогольного сп’яніння, з весілля, з сусідньої сауни. Це було порушення недоторканості житла», – каже активістка.

Світлана Блінова також розповіла ZAXID.NET, що після згаданого нічного інциденту має проблеми зі здоров’ям. Це підтвердила судово-медична експертиза, матеріали якої долучені до справи. «Я не можу спати спокійно, мені здається, що це може повторитися, постійно оглядаюся», – каже вона.

У той час, коли поліція закрила справу за порушення недоторканності її житла, розповідає Світлана Блінова, натомість відкрили справу через те, що її 80-річний дідусь, який проживає в сусідньому будинку в селі, начебто кинув камінь у друга власника «Аквателю» Володимира Янка.

«Слідчий і прокурор у час війни витрачають свій час і ресурси, щоб придумати кримінал 80-річному дідусю, який пережив два інсульти та інфаркт у своєму житті, і щоб нахилитись і взяти камінь, мав би прикласти купу зусиль. Вони це придумують і мають на це час, щоб закрити мені рот», – стверджує Світлана Блінова.

Активістка повідомила, що має намір оскаржити рішення про закриття кримінального провадження за порушення недоторканості її житла в суді. Їй допомагають адвокати із Офісу підтримки родин військовослужбовців при Львівській ОВА.

Нагадаємо, у вересні минулого року Світлана Блінова звинуватила власника місцевого відпочинкового комплексу «Акватель» у селі Красів Володимира Янка у спробі залякати її та увірватися до її будинку. У той час в помешканні вона перебувала сама з малою дитиною.