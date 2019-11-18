Власника сауни у Красові звинуватили у погрозах місцевим активістам

Місцеві активісти села Красів, що у 20 км від Львова, заявили про погрози зі сторони місцевого бізнесмена, власника сауни Володимира Янка. Увечері 17 листопада чоловік подзвонив члену ініціативної групи Красова Юрію Думичу, у розмові згадавши пістолет та намір його побити. Володимир Янко усі звинувачення відкидає і свої дії пояснює тим, що це він так жартує.

Увечері 17 листопада місцева активістка Світлана Блінова оприлюднила у Facebook аудіозапис розмови члена ініціативної групи села Красів Юрія Думича з місцевим бізнесменом, власником сауни «Водолій» Володимиром Янком. Розмова була записана о близько 21:30, коли Володимир Янко під’їхав на автомобілі Mercedes-Benz G-Wagen разом з невідомим чоловіком під будинок Думича.

Судячи із аудіозапису, Володимир Янко подзвонив Юрію Думичу і попросив його вийти на вулицю, однак той відмовився. У записі розмови чути звук схожий на перезаряджання пістолета, після якого водій авто каже Володимиру Янку, що «він не буде стріляти», ймовірно маючи на увазі пістолет.

Запис розмови активіста Юрія Думича з бізнесменом Володимиром Янком

Після завершення цієї розмови Володимир Янко не кладе слухавки, натомість розповідає водію автомобіля про те, що планував побити Юрія Думича.

«То дуже добре, що він не захотів виходити. То дуже добре. То навіть краще. Бо якби він вийшов, я би його просто ушатав. А це трошки ху**во, бо в нього кругом камери стоять…», – зокрема, можна почути в аудіозаписі.

У розмові із ZAXID.NET Юрій Думич заявив, що планує написати заяву у поліцію після вчорашнього інциденту. Він зазначив, що не знає, чому місцевий бізнесмен приїхав до нього під будинок з погрозами.

«Чому конкретно вчора він приїхав і які претензії мав – я до кінця не зрозумів. Я лише зрозумів, що йому чийсь коментар в фейсбуці не сподобався. Конфлікт з ним зовсім не гострий, у громади села є вимоги до нього по благоустрою території. Він посилається на те, що я є членом ініціативної групи, і він має підозри, що я організовую якісь рухи у селі. І це вже не перший випадок, коли він приїжджає до членів ініціативної групи», – заявив Юрій Думич.

Натомість Володимир Янко події вчорашнього вечора називає жартом. Він запевняє, що не мав у автомобілі зброї і навмисно не поклав слухавки після розмови з Юрієм Думичем.

«Ми просто сиділи і прикалувалися. Він раніше обіцяв спалити мою хату, це по-перше. По-друге, мені 50 з чимось років, а він пише на мене «Володька» і називає мій будинок борделем. Я живу в дерев’яному будинку, мені що, чекати, поки він згорить? Я спеціально не виключив телефон, щоб він це почув. Щоб він то почув і якось заспокоївся зі своїми тими діями», – розповів ZAXID.NET Володимир Янко.

Зазначимо, що Юрій Думич не вперше заявляє про погрози місцевих бізнесменів. У серпні цього року ZAXID.NET повідомляв, що Красів розписали паркани та будівлі надписами «Смерть Думичу» та «Думич шахрай».

Юрій Думич є членом ініціативної групи мешканців села Красів. Разом з односельчанами він боровся за відкликання депутатки з Красова, роботу якої мешканці села вважали неефективною. Ініціативна група Красова також виступила проти передачі відпочинковому комплексу «Їжак парк» 5 гектарів лісу для розширення діяльності. Також мешканці села уже 10 років борються із власником місцевого автошроту, який фактично створив масштабне сміттєзвалище.