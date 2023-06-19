Уночі 17 вересня після скарги в поліцію щодо гучного святкування в закладі «Акватель, власник комплексу та двоє гостей прийшли додому до активістки, яка викликала поліцію

Миколаївський районний суд Львівської області закрив адміністративне провадження щодо власника відпочинкового комплексу «Акватель» в селі Красів на Львівщині Володимира Янка, який намагався увірватися в помешкання місцевої активістки Світлани Блінової. Суд не знайшов складу адміністративного правопорушення.

Інцидент трапився вночі 17 вересня 2022 року у селі Красів на Львівщині. Світлана Блінова викликала поліцію через гучне святкування в закладі «Акватель», що розташований поруч із її будинком. Після цього до її помешкання прийшли двоє гостей святкування та власник закладу Володимир Янко. З її слів, вони стукали у вікна.

У суді адвокат Володимира Янка стверджував, що гості не мали на меті проникати в чуже житло, натомість вони прийшли до Світлани Блінової запитати причину виклику поліції. Сам бізнесмен розповів, що тієї ночі прокинувся від дзвінка з поліції щодо шуму в його закладі, він прийшов до гостей та попросив не шуміти. Один із гостей нібито захотів піти до сусідки і вибачитись, Володимир Янко вирішив піти з ним, показав, де живе сусідка. Гість постукав у двері, однак ніхто не відчинив.

За словами Світлани Блінової, тієї ночі вона вдома була сама з малою дитиною та прокинулась від світла ліхтаря й стуку у двері. Хвилюючись за власну безпеку, двері вона не відчинила, вдавши, що нікого немає вдома. Тоді за фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 ККУ). Справу розглядали півроку та закрили через відсутність складу кримінального правопорушення.

Після цього, як пояснила ZAXID.NET Світлана Блінова, вона намагалась оскаржити закриття кримінальної справи, однак апеляційний суд скаргу відхилив. Водночас поліція скерувала до суду справу щодо хуліганства за ст. 173 КУпАП.

«Поліція погано кваліфікувала цю справу, тому що адміністративне хуліганство – це в публічних місця. Мій будинок – це приватна територія», – розповіла активістка.

Розглядаючи адміністративну справу про хуліганство, суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів не знайшов доказів хуліганства зі сторони Володимира Янка й 6 червня закрив адмінпровадження у справі за відсутністю складу правопорушення.

Світлана Блінова розповіла ZAXID.NET, що її адвокати готують нову заяву в поліцію щодо відкриття справи про хуліганство, але за ст. 296 Кримінального кодексу.