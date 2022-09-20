Бізнесмен Володимир Янко разом із гостями відпочинкового комплексу сидять на терасі Світлани Блінової

Власника відпочинкового комплексу «Акватель» Володимира Янка, що у Красові за 20 км від Львова, звинувачують у залякуванні та спробі увірватись вночі до будинку місцевої активістки. Конфлікт трапився через гучне святкування. Володимир Янко відкидає усі звинувачення, проте поліція уже порушила кримінальну справу за фактом спроби проникнення у приватний будинок.

Про конфлікт із власником «Аквателю» ZAXID.NET розповіла місцева мешканка та активістка Світлана Блінова. Вони з чоловіком збудували будинок у Красові неподалік цього відпочинкового комплексу і на початку повномасштабного вторгнення переїхали туди.

«У квітні ми переїхали у село і я систематично один-два рази на тиждень зверталась у поліцію через шум. За цей час до мене в двір мінімум п’ять разів приходив власник, або його гості говорити про те, що я не права і вони мають право на ці вечірки, навіть серед ночі. Коли власник не хоче йти сам, то він присилає своїх гостей, які хамлять, і мені доводиться їх виганяти зі свого подвір’я», – розповіла Світлана Блінова.

Останній випадок був у ніч на суботу, 17 вересня. Світлана Блінова розповідає, що у вечір п’ятниці у відпочинковому комплексі гучно грала музика, жінка не могла вкласти дитину і після опівночі, коли донька заснула, а музика не стихала, знову подзвонила у поліцію. Після приїзду правоохоронців музику вимкнули, але пізніше гості з власником закладу прийшли до неї «на розборки».

Світлана Блінова стверджує, що вони сильно гримали по вікнах, світили ліхтариком та намагались увірватись у її житло. Вона ще раз викликала у поліцію, у цей час вона була в будинку одна з донькою, бо її чоловік є військовим.

«Я насправді дуже сильна жінка і ми за останній час зробили багато справ у селі: і ремонт дороги, і привели у порядок автошрот, але це був перший випадок, коли я злякалась за своє життя і за життя своєї доньки. Це була дуже агресивна поведінка і це було вночі, коли я була сама з дитиною без чоловіка», – каже Світлана Блінова та додає, що після цього випадку її 7-річній доньці доводиться відвідувати психолога.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що за цим фактом порушили кримінальну справу за ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла).

Власником відпочинкового комплексу «Акватель» є Володимир Янко. Він заперечив усі звинувачення у його сторону та розповів про часті конфлікти із Світланою Бліновою. Власник закладу також розповів свою версію подій того вечора.

«Гості пішли послухати, чи вони сильно шумлять, і хотіли вибачитись, якщо це так. Я їм показав, куди йти і пішов з ними. Потім вони почали мене звинувачувати, що як на такій далекій відстані може бути будинок і людям заважає шум… Вона просто нацьковує мене на людей такими своїми діями», – сказав Володимир Янко.

Село Красів розташоване за 20 км від Львова. Ініціативна група мешканців, до якої входить і Світлана Блінова, останні кілька років боролась із власником місцевого автошроту, вони також вперше на Львівщині відкликали депутатку з ради ОТГ через бездіяльність.

Раніше Володимир Янко уже мав конфлікти із одним з активістів цього села, який заявляв про погрози побиттям зі сторони бізнесмена.