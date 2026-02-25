Чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за різні злочини

Поліція розшукала чоловіка, який ввечері 24 лютого запустив салюти в Рівному. Порушником виявився уродженець Авдіївки. Свій вчинок він пояснив алкогольним сп’янінням та бажанням відсвяткувати день народження. Про це у середу, 25 лютого, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Подія сталася близько 20:00 на вулиці Пластовій. Про запуск феєрверка правоохоронцям повідомила місцева жителька, а в соцмережах поширили відео з місця події.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Працівники карного розшуку за кілька годин встановили порушника. Ним виявився 44-річний уродженець Авдіївки, який із 2024 року проживає в Рівному.

Зі слів чоловіка, піротехнічний виріб він придбав минулого року. 24 лютого у нього був день народження, тож він, перебуваючи напідпитку, вирішив запустити салют. Перед громадськістю він вибачився, зазначивши, що не усвідомлював відповідальності за такі дії.

Відомо, що раніше чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та проти життя і здоров’я людини.

За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає від 8500 до 17 000 грн штрафу, арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.