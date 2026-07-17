За виконання завдань російських спецслужб жінка отримувала гроші

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною у державній зраді, поширенні проросійської пропаганди та підготовці теракту матір українського військовослужбовця Світлану Стаднік. Жінка адмініструвала проросійський телеграм-канал, передавала ФСБ інформацію про військові обʼєкти й готувала вибух. За скоєне їй призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 13 липня, у березні 2025 року Світлана Стаднік погодилася співпрацювати з представником ФСБ. Вона стала адміністраторкою телеграм-каналу «Хмельницкий Первый», де публікувала матеріали із закликами до насильницького захоплення влади в Україні та підтримкою російських військових.

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Зокрема, 17 березня 2025 року обвинувачена поширила російськомовний допис із закликами до українських військових зі зброєю виступити проти влади, а цивільних – палити ТЦК, міські ради та адміністрації. Пізніше опублікувала матеріал із пропозицією провести референдум щодо приєднання південних і східних областей України до Росії.

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Крім цього, навесні та влітку 2025 року жінка на замовлення російських спецслужб збирала інформацію про військові й стратегічні об'єкти Хмельницького. Вона фотографувала територіальне медобʼєднання МВС, СІЗО, залізничний вокзал, станцію Гречани, території біля військових частин, збирала дані про волонтерські організації та підприємства, які виробляють боєприпаси для ЗСУ.

Також вона повідомила куратору про поїздку свого сина-військовослужбовця до Великої Британії на навчання й згодом проінформувала про його повернення до місця служби на Хмельниччині.

За даними слідства, наступним завданням ФСБ мав стати теракт. Жінка самостійно виготовила вибуховий пристрій та мала закласти його на парковці військової частини. Реалізувати задум вона не встигла – у червні 2025 року співробітники СБУ затримали її під час відеозйомки периметра частини.

Під час обшуку правоохоронці знайшли в телефоні зловмисниці листування з російським куратором. За виконання попередніх завдань жінка чотири рази отримувала по 4,5 тис. грн. За підрив військової частини їй обіцяли винагороду у 5 тис. доларів.

У суді Світлана Стаднік свою вину не визнала. Вона стверджувала, що лише пересилала дописи з інших телеграм-каналів і не цікавилася їхнім змістом. Також заявила, що не знала, з ким листувалася, а про вибух нібито говорила лише для того, щоб отримати обіцяні гроші.

За словами жінки, вона є уродженкою міста Архангельськ, тож на території РФ у неї можуть бути близькі родичі. До України вона переїхала у 1990 році, оскільки синові підходив клімат. Разом з цим зазначила, що визнає факт збройної агресії Росії проти України.

Суд також встановив, що публікації у телеграм-каналі були взяті не з «Трухи», як стверджувала обвинувачена, а з інших проросійського каналу «Герои спецоперации Z». Спільнота обвинуваченої налічувала лише 164 підписники, її діяльність визнали частиною інформаційної підтримки держави-агресора.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав Світлану Стаднік винною у публічних закликах до захоплення державної влади, державній зраді, незаконному виготовленні вибухового пристрою та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.