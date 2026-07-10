Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали 22-річного агента ФСБ, який збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Хмельниччині. Під час обшуків у нього знайшли російський паспорт. Про це у пʼятницю, 10 липня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.

За даними слідства, підозрюваний – студент із Харкова, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Хмельницького. У липні 2025 року він надіслав через спеціальний чат-бот перелік геолокацій потенційних цілей для російських ударів. Серед них були електропідстанції, логістичні склади, промислові підприємства, адміністративні будівлі та запасні командні пункти Сил оборони.

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Під час листування з куратором із ФСБ студент писав, що в Хмельницькому є багато обʼєктів, по яких «варто було б відпрацювати БпЛА», а також зазначав: «Прильоти по Києву – це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули».

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Крім того, підозрюваний орендував автомобіль і об'їжджав місто, щоб фіксувати наслідки попередніх російських обстрілів. Зібрану інформацію він надсилав представнику ФСБ через месенджер разом із позначками на гугл-картах. За виконану роботу отримав 300 доларів на криптогаманець.

Контррозвідники викрили та затримали коригувальника. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, оформлений ще до початку повномасштабного вторгнення, а також мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили студенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.