Конференція трудового колективу затвердила нову назву – Національний природничий університет України

Під час конференції трудового колективу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького затвердили нову назву навчального закладу – Національний природничий університет України.

Конференція трудового колективу відбулась 30 червня. Ветеринарний університет перебуває на стадії реформування через реструктуризацію: торік уряд ухвалив рішення про приєднання Львівського університету природокористування до університету ветеринарної медицини. Одним із етапів цього процесу є зміна назви закладу вищої освіти.

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В.о. ректора Іван Парубчак зазначив, що Вчена рада підтримала зміну назви університету та рекомендувала конференції трудового колективу затвердити нову назву – Національний природничий університет України. У результаті відкритого голосування пропозиція набрала 326 голосів, загалом на конференції були присутні 327 людей.

Нагадаємо, що у травні 2025 року у Львівському ветеринарному університеті завершились вибори ректора – перемогу здобув Іван Парубчак, який останні кілька років виконує обов’язки ректора.