Іван Парубчак виконував обов'язки ректора останні два роки

У вівторок, 27 травня, за результатами другого туру виборів ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького перемогу здобув 49-річний Іван Парубчак, який останні кілька рокі виконував обов’язки ректора.

«Офіційно повідомляємо, що за результатами другого туру виборів ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, що відбулися 27 травня 2025 року, перемогу здобув Парубчак Іван Орестович, професор, доктор наук з державного управління», – сказано в повідомленні на сторінці університету у фейсбуці.

Відповідно до протоколу про результати голосування, Іван Парубчак отримав 576 голосів (61,8 %), а його опонент Руслан Пеленьо – 291 голос (33,0 %).

Не підтримали жодного кандидата – 38 осіб (4,3 %). Недійсні бюлетені – 8.

Іван Парубчак виконував обов’язки ректора Львівського ветуніверситету з 2023 року. Він працює в університету близько 10 років, був завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування. Парубчак є автором понад 120 наукових праць.

Його опонент Руслан Пеленьо є професором кафедри мікробіології та вірусології, а також доктором ветеринарних наук. Протягом 13 років він був деканом факультету громадського розвитку та здоров’я. Руслан Пеленьо має в своєму доробку 160 наукових та навчально-методичних праць.

Як повідомлялося, на посаду ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького було двоє претендентів, жоден з яких не здобув перемогу в першому турі.