Ударні безпілотники атакували НПЗ «Орскнефтеоргсинтез»

У п’ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», що розташований у місті Орськ. Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор Оренбурзької області Євгєній Солнцев.

У п’ятницю російський Орськ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. За попередніми даними, щонайменше 2 БпЛА впали в межах міста.

Під обстрілом дронів опинився НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». За даними російських телеграм-каналів, на заводі почалася евакуація. Підприємство має проєктну потужність переробки близько 6,6 млн т нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум та мастила різних класів.

«Постраждалих серед населення нема. Технологічні процеси для підприємства не порушені. На місці працюють екстрені служби», – зазначив губернатор області.

Доповнено о 14:45. Згодом стало відомо, що нафтопереробний завод атакували далекобійні безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомило hromadske джерело в спецслужбі.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 3 жовтня, безпілотники атакували російський завод «Уралхім» в місті Березники.

Також повідомляли, що з початку серпня 2025 року БпЛА України вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Росії, зануривши російський паливний ринок у безпрецедентну кризу.