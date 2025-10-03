Вночі через атаку дронів на заводі пролунали вибухи

У ніч на п’ятницю, 3 жовтня, безпілотники атакували російський завод «Уралхім» в місті Березники. Про це повідомив голова Пермського краю Дмітрій Махонін.

Відомо, що завод «Уралхім» є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Там виготовляють аміак, карбамід, аміачну селітру та інші продукти, які застосовують як у сільському господарстві, так і для виготовлення вибухівки. Підприємство розташоване в місті Березники в Пермському краї.

За словами голови Пермського краю, вночі через атаку дронів на заводі була короткочасна зупинка технологічного циклу, однак зараз підприємство працює в штатному режимі. Махонін запевняє, що загроз екологічної ситуації немає.

It hit so hard that the cars got all messed up. https://t.co/MEHkCztWxE pic.twitter.com/e14fFZ4sZX — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 2, 2025

«За уточненою інформацією, вночі було здійснено атаку ворожих БпЛА. Постраждав двоквартирний житловий будинок. На щастя, жертв немає. На “Азоті” була короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює в штатному режимі. Загроз екологічної ситуації немає, безпеці мешканців нічого не загрожує. На місці продовжують працювати спеціалісти екстрених служб, розгорнуть оперативний штаб», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, з початку серпня 2025 року БпЛА України вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Росії, зануривши російський паливний ринок у безпрецедентну кризу.