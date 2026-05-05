Інцидент стався вранці 5 травня у селі Липини Луцького району

У селі Липини Луцького району під час переслідування водій автомобіля Mercedes збив патрульного. Щоб зупинити транспорт, напарник постраждалого відкрив вогонь по колесах. Зрештою, порушника затримали. Про це у вівторок, 5 травня, повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Інцидент стався у вівторок вранці, 5 травня. До поліції надійшло повідомлення про водія, який ігнорував вимоги про зупинку та небезпечно маневрував на дорозі. Після отримання орієнтування патрульні розпочали переслідування автомобіля.

У селі Липини вони перекрили вулицю Шевченка, намагаючись зупинити легковик. Однак водій Mercedes не відреагував і, намагаючись втекти, збив одного з поліцейських і продовжив рух.

«Зважаючи на загрозу для людей, напарник постраждалого застосував табельну зброю – кількома пострілами пошкодив колеса автомобіля», – повідомили в поліції.

Поліцейські також опублікували відео з бодікамер:

Згодом на місце прибули інші екіпажі, які допомогли остаточно зупинити авто та затримати водія. Травмованого поліцейського госпіталізували, його стан уточнюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).