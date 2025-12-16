Понад рік у парламенті обговорюють можливість відкриття аеропорту у Львові

Члени Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, очільник Державної авіаційної служби провели у Львові виїзне засідання, що стосувалося намірів Сокільницької сільради забудувати житлом масштабну ділянку біля злітної смуги львівського аеропорту. За результатами засідання комітет ініціює розширення санітарної зони навколо аеропортів. Про це 16 грудня повідомила Львівська міська рада.

Йдеться про проєкт оновлення генерального плану Сокільників, який передбачає житлову забудову біля злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів». Раніше представники аеропорту повідомляли, що реалізація цього плану може фактично заблокувати роботу аеропорту в майбутньому.

«Йдеться не про конфлікт між громадами і не про суперечку за землю. Питання в іншому: рішення кількох представників однієї громади не може перекреслити розвиток стратегічного державного об’єкта. Території навколо аеропортів у всьому світі залишають як резерв для їхнього розвитку. Житлова забудова поруч із летовищем є неприпустимою», — зазначив під час зустрічі міський голова Львова Андрій Садовий.

У межах генплану Сокільники планують розширити на 158 га, з яких понад 50 га – це житлова забудова. Будівництво планують у шумових зонах Б і В, де рівень шуму сягає до 85 децибел при допустимих 40-45, що суперечить державним будівельним нормам і створює ризики як для мешканців, так і для стабільної роботи аеропорту. Представники парламентського комітету та Державіаслужби підтвердили готовність втрутитися в ситуацію на державному рівні.

«Найголовніше — це безпека польотів, пасажирів і населення. Повітряний кодекс України чітко визначає відповідальність експлуатанта аеропорту за контроль приаеродромної території, дотримання висотних обмежень та безпеку польотів. Ми бачимо допущені порушення і однозначно підтримаємо дії, спрямовані на їх усунення», — заявив очільник Державіаслужби Данііл Меньшиков.

Член комітету з питань транспорту та інфраструктури, нардеп Олександр Сухов зазначив, що на засіданні обговорювали й можливість підготувати львівський аеропорт до відкриття.

«Понад рік ведуться підготовчі роботи, направлені на відновлення авіаційних сполучень у нашій державі. Але виникають неочікувані проблеми, адже за час, поки авіаційне сполучення було відсутнім в нашій державі, землі навколо аеропорту почали забудовувати. Летовище розташоване на околицях Львова, де вартість земельних ділянок надзвичайно висока. І тому забудовники, нехтуючи безпекою, намагаються побудувати висотки впритул до аеропорту. Це може призвести до трагедії», – повідомив Олександр Сухов.

Він додав, що за результатами зустрічі вирішили ініціювати питання щодо розширення санітарної зони навколо аеропортів.

Зазначимо, що 30 грудня 2024 року Сокільницька сільська рада затвердила внесення змін в генеральний план, що передбачає розширення села на 158 га за рахунок земель, які впритул прилягають до Львова, а саме – до злітної смуги аеропорту. При цьому, генплан пропонує забудову житлом ділянки понад 50 га. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям та заперечив будь-які погодження розширення села.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Для реалізації оновленого генплану Сокільників необхідне рішення Львівської районної ради, що дозволить включення до меж села нових територій. Однак із весни депутати райради це рішення ухвалити не можуть. Паралельно через розширення Сокільників міський голова Львова звернувся до генпрокурора.