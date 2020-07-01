Лоукостер Wizz Air відкрив нову базу у львівському аеропорту

Також перевізник презентував шість нових маршрутів зі Львова

Угорський лоукостер Wizz Air 1 липня відкрив свою базу у Міжнародному аеропорту «Львів», де розмістив свій літак Airbus A320 – такі літаки переважають у флоті авіаперевізника. Досі Wizz Air мав лише одну базу – у столичному аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Також лоукостер представив шість нових маршрутів зі Львова:

Львів – Будапешт (Угорщина): початок польотів – 21 червня, двічі на тиждень (середа, неділя), виліт зі Львова – о 13:25, з Будапешта – о 6:55, квитки від 439 грн в один бік;

Львів – Лісабон (Португалія): початок польотів – 1 липня, двічі на тиждень (середа, неділя), виліт зі Львова – о 17:10, з Лісабона – о 20:15, квитки від 1149 грн в один бік;

Львів – Біллунн (Данія): початок польотів – 1 липня, двічі на тиждень (середа і неділя), виліт зі Львова – об 11:35, з Біллунна – о 12:55, квитки від 579 грн в один бік;

Львів – Таллін (Естонія): початок польотів – 2 липня, тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота), виліт зі Львова – о 6:40, з Талліна – о 14:40, квитки від 579 грн в один бік;

Львів – Гамбург (Німеччина): початок польотів – 3 липня, двічі на тиждень (понеділок, п’ятниця), виліт зі Львова – о 6:10, з Гамбурга – о 6:35, квитки від 719 грн в один бік;

Львів – Щецин (Польща): початок польотів – 3 липня, двічі на тиждень (понеділок, п’ятниця), виліт зі Львова – о 9:10, зі Щецина – о 10:10, квитки від 429 грн в один бік.

У Львові базуватиметься літак з бортовим номером HA-LYX – саме він виконав нинішній рейс до Біллунна. Як пояснила директорка аеропорту Тетяна Романовська, раніше рейси до Львова виконувалися з інших базових аеропортів, а відтепер літак HA-LYX щоденно буде обслуговувати львівські рейси.

За її словами, Wizz Air виконує зі Львова кількість рейсів, достатню для двох літаків, проте перевізник після карантину відновив ще не всі перельоти. Ймовірно, другий літак Wizz Air почне базуватися на львівському летовищі з вересня-жовтня.

«Відсьогодні Львів є домашнім аеропортом для Wizz Air. Вірю, що тих літаків буде все більше з кожним роком. Це наповнює глибинним змістом салоган Львова – "Львів – відкритий для світу". Ми даємо можливість львів’янам побачити світ, а світу – Львів», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Wizz Air виконує найбільшу кількість авіарейсів зі Львова серед авіакомпаній: з липня він літатиме до 17 міст 10 країн Європи, а у вересні розпочне перельоти ще до чеського міста Пардубіце.

Додамо, що через пандемію коронавірусу авіакомпанія впроваджує додаткові заходи для дистанціювання під час посадки на борт. Пасажирів закликають бронювати квитки та реєструватися на рейси онлайн, а також користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту. Під час перельотів для членів екіпажу та пасажирів є обов’язковим носіння масок.

Літаки дезінфікують вночі, а в салонах прибирають кілька разів на день. Крім того, під час посадки екіпаж роздаватиме пасажирам дезінфікуючі серветки, а також спостерігатиме за дотриманням дистанції між сидіннями на тих рейсах, де це дозволяє завантаження.

Зазначимо, що міжнародні пасажирські авіарейси уряд дозволив відновити з 15 червня, проте повноцінно запустити сполучення заважають обмеження з боку інших країн, тож авіарейси відновлюють поступово. Євросоюз поки що не відкрив кордони для України. Актуальну інформацію про правила в'їзду громадян України до всіх інших держав можна переглянути на інтерактивній мапі від МЗС.