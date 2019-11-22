Львівський аеропорт вперше перетнув позначку у 2 млн пасажирів за рік

Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська (зліва) вітає «ювілейну» німецьку сім'ю

У п’ятницю, 22 листопада, міжнародному аеропорт «Львів» вперше перетнув позначку у два мільйони пасажири за рік. Цю символічну межу перетнув 4-річний хлопчик Соломон Касин, який разом з батьками прилетів о 12:15 рейсом авіакомпанії Wizz Air з Дортмунда.

Подружжя Німеччиини Самуїла та Ілони Класин з маленьким сином особисто привітали директорка аеропорту Тетяна Романовська, міський голова Львова Андрій Садовий та голова ЛОДА Маркіян Мальський. Родині подарували авіаквитки SkyUp до міста Шарджа в ОАЕ. Окрім того, Класини отримали футболки «Авіація Галичини» з написом з цифрою «2 000 000», номер у готелі «Леополіс» на час їхнього перебування у Львові.

Пасажири розповіли, що часто приїжджають в Україну, оскільки Ілона Класин родом з Луцька. Цього разу Класини прилетіли на весілля до друга у Львів.

Позначку у мільйон пасажирів за рік львівський аеропорт перетнув 1 грудня 2017 року – мільйонною пасажиркою стала мешканка волинського Ковеля Вікторія Ревуцька, яка летіла до Києва.

До слова, міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вже кілька років посідає третю сходинку в рейтингу завантаженості українських летовищ. Першим є київський «Бориспіль», який минулого року обслужив 12,6 млн пасажирів, другим - аеропорт «Київ» (Жуляни) з показником 2,812 млн пасажирів. Львівський аеропорт торік прийняв 1,598 млн. пасажирів.

Згідно з даними Державної авіаційної служби, впродовж останніх трьох років пасажиропотік в найбільших аеропортах України збільшується в середньому на 25% щороку. За цей час обсяги пасажирських перевезень збільшились майже вдвічі у порівнянні з показником 2015 року та разом з цим більш як у півтора раза перевищили рівень «докризового» 2013 року.