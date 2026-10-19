Зростанню польського експорту сприяють експорт енергоресурсів та зброї

З грудня 2020 до травня 2026 року вартість польського експорту в Україну зросла з 5,2 млрд до 14,1 млрд євро або майже на 169%. Про це повідомляє польський сайт biznes.interia.pl з посиланням на Bank Gospodarstwa Krajowego.

За цей же час імпорт з України в Польщу зріс з 2,5 млрд до 4,4 млрд євро (майже на 72%). Таким чином профіцит торговельного сальдо Польщі вже сягнув майже 10 млрд євро.

Який експорт в Україну приносить Польщі мільярди

Частка України в загальному обсязі польського експорту зросла з 2,2% у грудні 2020 року до 3,8% у травні 2026 року. Найбільше цьому посприяла торгівля промисловими товарами, а також енергоресурсами, зброєю та авіаційним обладнанням, експорт якого суттєво зріс з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

У структурі торгівлі Польщі з Україною найбільшу частку посідає невійськова промислова продукція. Її експорт зріс з 4,3 млрд євро в грудні 2020 року до 8 млрд євро у травні 2026 року. Таким чином ця частина експорту становила понад половину загального профіциту торгівлі Польщі з Україною. Ідеться про експорт:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

телекомунікаційного обладнання;

легкових автомобілів;

електричних машин та обладнання;

добрив.

Щодо енергоресурсів, зброї та авіаційного обладнання, то на перші разом з сировиною припало близько 2,7 млрд євро вартості експорту, на зброю та авіаційне обладнання – 1,8 млрд євро. На ці три групи разом припало 53,4% зростання експорту між лютим 2022 року та травнем 2026 року.

Найбільш динамічно – удесятеро – зріс експорт енергоресурсів: з 1,9% до 19,5% за період з грудня 2020 до травня 2026 року. При цьому понад 30,5% всього польського енергетичного експорту Україна отримала в травні 2026 року.

«Товари оборонного та авіаційного призначення також відіграли важливу роль. Зброя, боєприпаси, літаки та авіаційне обладнання становили приблизно 12,5% вартості польського експорту до України. На Польщу припадало 44,9% усього експорту цієї продукції з ЄС на український ринок, що робить її безумовно найбільшим постачальником до ЄС у цій категорії», – кажуть в BGK з посиланням на дані Євростату.

Усе це допомогло Польщі стати найбільшим експортером з-поміж країн Євросоюзу до України, вона збільшила свою частку тут з 22,7% в грудні 2020 року до 29,5% в травні 2026 року. Друге місце найбільших експортерів в Україну посідає Німеччина з часткою 18,5%, далі йдуть Угорщина, Чехія та Італія.

Що Польща імпортує з України

Найбільше Польща імпортує невійськову промислову продукцію. Також зростає частка сільськогосподарської та харчової продукції. Найбільше зростання зафіксоване за останні роки, а пік припав на березень 2023 року, коли вартість цієї частки імпорту перевищила 2,5 млрд євро. Для порівняння, в травні 2026 року ішлося вже про 1,4 млрд євро. Тоді частка України в загальному обсязі польського імпорту агропродовольчої продукції зменшилася з 8,4% до приблизно 4%, хоча й залишалася вищою, ніж до війни.