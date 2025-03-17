У лютому 2025 року в Україні зросла вартість землі сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара становила 57,66 тис. грн, що майже на 3 тис. грн дорожче, ніж було у січні. У лідерах – Львівщина, Київщина та Івано-Франківщина, повідомила аналітична платформа «Опендатабот».

Найдорожча вартість землі з-поміж інших областей у Львівській області, її середня ціна становить 133 578 грн/га. У лідерах також Київщина – 110 094 грн/га, Івано-Франківщина – 105 491 грн/га, Житомирщина – 91 094 грн/га.

Вартість 1 га землі у лютому 2025 року по областях, інфографіка «Опендатабот»

До нападу РФ у лютому 2022 року в країні продавали в середньому 10 тис. га на тиждень, наразі продажі впали учетверо – до 2, 5 тис. га на тиждень.

Загалом станом на кінець жовтня минулого року було продано 289 тис. га – це менше 1% від загальної площі зі 42,4 млн га сільськогосподарської землі в країні.

Середня вартість гектара за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тис. грн за гектар.

У травні 2022 року, це був перший місяць після поновлення роботи аукціонів, ціни сягали 43 тис. грн за гектар.

Слід зазначити, що завдяки запуску ринку 2021 року та скасуванню заборони юридичним особам на купівлю, вартість 1 га аграрної землі постійно зростає.