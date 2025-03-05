Уряд збільшив перелік української сільськогосподарської техніки, за купівлю якої держава надає аграріям компенсацію, на понад сотню найменувань. У оновленому переліку тепер присутні 11 848 одиниць техніки від 138 підприємств України. Про це повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль.

Українські аграрії можуть придбати нову сільськогосподарську техніку з державною компенсацією 25% вартості (без ПДВ).

Цьогоріч до переліку додали понад 100 нових найменувань, зокрема:

обладнання для виробництва кормів;

машини для очищення та сортування зерна;

системи транспортування;

посівну техніку;

навантажувальне обладнання;

системи зрошення.

Нову техніку виготовляють підприємства з Полтавської, Кіровоградської, Тернопільської та Одеської областей. Тепер вона є доступною для придбання в межах програми державної підтримки.

Для отримання компенсації аграріям необхідно спочатку обрати потрібну техніку з переліку на сайті Мінекономіки, придбати її у визначеного постачальника, а потім подати заявку в уповноважений банк та отримати компенсацію.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, підтримка фермерів у придбанні нової техніки сприяє оновленню господарств, підвищенню ефективності роботи та розвитку агросектору.

Нагадаємо, у квітні 2024 року стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні, спрямують 500 млн грн. Завдяки цій програмі уряд очікує, що виробництво відповідної техніки та обладнання 2025 року зросте на 10-15%.