Два заводи «Кормотеху» у вільній економічній зоні Кедайняй, Литва

Виробник кормів для хатніх тварин родом зі Львова, компанія «Кормотех» завершила будівництво другого заводу в Литві. Його вартість становить 63 млн євро. Перший завод у цій балтійській країні запустили 2020 року.

Як повідомила пресова служба Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), «Кормотех» вийшов на фінальну стадію запуску нового заводу. Наразі триває встановлення та налаштування обладнання першої лінії, тестові запуски заплановані у квітні. Також компанія вже набирає персонал для нового підприємства. Планується, що на заводі працюватиме близько 200 людей.

Загальна вартість нового заводу – 63 млн євро, з них 40 млн – це позика від ЄБРР. Кредит отримали холдингова компанія групи «Кормотех» – Vengast Investments Ltd з Кіпру та її «дочка» у Литві Kormotech UAB.

«Пакет фінансування є синдикованим кредитом (позика від групи кредиторів, – ред.) на суму 40 млн євро, з яких 20 млн надав нідерландський фонд управління активами ILX Fund. Кредит ЄБРР супроводжується грантовим фінансуванням, у тому числі грантом Фонду співробітництва Японії та ЄБРР. Грантове фінансування частково покриє вартість нового обладнання робочих місць для груп, які потребують більшої уваги, зокрема жінок і людей з інвалідністю», – повідомляв раніше ЄБРР.

Це вже другий завод компанії в Литві – перший відкрили у 2020 році також за підтримки ЄБРР.

«Ми прагнемо збільшити експортні ринки вдесятеро – з 30 млн євро доходу до 300 млн євро, досягнувши 500 міль євро до 2029 року – зосереджуючись на наших стратегічних ринках», – розповів власник «Кормотеху» Ростислав Вовк. За його словами, серед пріоритетів компанії – країни Балтії, Румунія та Болгарія, де вони планують стати третіми з-поміж найбільших гравців протягом п’яти років.

Як писав ZAXID.NET, ТзОВ «Кормотех» заснували 2003 року у Львові. Нині це найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Виробничі потужності розташовані у селі Прилбичі Яворівського району Львівської області, також працює завод у Литві – у вільній економічній зоні «Кедайняй».

Компанія виробляє корм для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love, а також під так званими private label – власними торговими марками партнерів компанії. Продукцію експортують до 51 країни світу.

Власниками компанії є львівські підприємці Ростислав і Олена Вовки. Їм також належить Enzym Group – біотехнологічна компанія з розробки та виробництва продуктів на основі дріжджової клітини.