Незаконе захоронення свиней виявили на території ферми

У Чернівецькому районі депутат однієї з міських рад, який є власником ферми, приховав спалах африканської чуми. Інфекція призвела до загибелі 100 свиней. Замість того, щоб негайного повідомити профільні служби про хворобу, депутат захоронив тварин на території власного господарства.

Працівники СБУ та поліцейські встановили, що свині гинули від спалаху африканської чуми впродовж вересня–жовтня 2025 року. Трупи тварин нікуди з господарства не вивозили, а керівник дав вказівку просто захоронити понад 100 туш на території ферми. Все це зробили без дотримання ветеринарно-санітарних вимог, повідомили в прокуратурі Буковини у середу, 18 лютого.

Правоохоронці виявили незаконне захоронення та провели розкопування, відібраний біоматеріал передали на лабораторні дослідження. Експертизи підтвердили – на господарстві спалахнула африканська чума свиней.

Щоб зупинити інфекцію та не допустити масштабнішого спалаху, ще 80 свиней довелося вбити. Під час розслідування правоохоронці встановили, що тварин завезли на ферму без належних ветеринарних документів, без дозволів на переміщення та без обов’язкового карантину. Тобто системні порушення почалися ще до виникнення спалаху і створили передумови для його поширення.

Депутату міської ради – власнику ферми – повідомили про підозру ст. 251 КК України (порушення ветеринарних правил, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує штраф до 68 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до п'яти років, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.