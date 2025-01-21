Генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел

Німецька оборонна компанія KNDS Deutschland (стара назва – KMW) та неназване українське оборонне підприємство створили спільну компанію в Україні. У вівторок, 21 січня, відбулось підписання меморандуму про співпрацю, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

За словами Германа Сметаніна, німецько-українське підприємство спеціалізуватиметься на ремонті та обслуговуванні військової техніки, яку німецька компанія раніше поставила Силам оборони. Міністр уточнив, що перші зразки бронетехніки українські військові отримали ще у 2022 році.

Відомо, що практична робота вже розпочалась. Понад 100 українські фахівці пройшли навчання в Німеччині, а на об’єктах уже встановили перші системи, які пройшли необхідні інспекційні перевірки.

«Я хотів би побажати всього найкращого українській армії, всім українським солдатам. І хочу висловити своє побажання, щоб ми підтримували їх якомога краще, можливо, навіть трохи більше, тому що вони цього потребують. Це наш обов'язок», – сказав генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел.

Герман Сметанін зазначив, що відкриття цього підприємства позитивно вплине на обороноздатність України, адже тепер військову техніку не потрібно буде транспортувати для ремонту за кордон, а отже – вона швидше повертатиметься на фронт.

«Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями», – наголосив Герман Сметанін.

Як зазначає «Мілітарний», KNDS Deutschland спеціалізується на виробництві бронетехніки, зокрема, танків Leopard 1 та Leopard 2. Також підприємство виробляє самохідні зенітні установки Gepard та самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Нагадаємо, 7 червня французько-німецький оборонний концерн KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) офіційно оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.