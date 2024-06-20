Ангельський венчурний фонд Angel One Fund проінвестував по 50-300 тис. доларів США у шість українських стартапів в галузі оборони і подвійного призначення у межах синдикативних угод. Про це повідомляє AIN.ua.

За словами керівного партнера Angel One Івана Петренка, фонд не може інвестувати напряму в оборонні стартапи через внутрішні політики, тож виступає посередником між приватними інвесторами, які хочуть проінвестувати кошти в український defense-tech, та такими стартапами.

Серед стартапів, які отримали інвестиції, зокрема, Swarmer, Mantis Analytics і Buntar Aerospace.

Swarmer трансформує проведення операцій з роями дронів на базі штучного інтелекту, щоб вони були більш ефективними та результативними. Стартап заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023 року.

Mantis Analytics допомагає організаціям виявляти ризики в реальному часі та убезпечувати зростання за допомогою ШІ. До команди засновників увійшли CEO Максим Терещенко, технічний директор та експерт в ML та Big Data Остап Вихопень і відповідальний за індустріальну експертизу Антон Тарасюк.

Buntar Aerospace – український оборонний стартап, що створює розвідувальний БпАК Buntar One та Buntar Copilot – software для планування та виконання розвідувальних місій. Заснований у серпні 2023 року Іваном Кауновим, Катериною Безсудною та Богданом Сасом.

Довідково. Angel One Fund – ангельський венчурний фонд, створений у 2022 році фундацією Українського католицького університету. Він інвестує в українські стартапи й допомагає розвивати стартап-культуру в Україні. Фонд надає стартовий капітал на етапах pre-seed і seed для масштабування стартапів на основі технологій, інновацій та інтелектуальної власності, розроблених українськими засновниками.