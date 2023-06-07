Микола Максименко (зліва) і Річард Гіван (справа), засновники стартапу Haiqu

Колишній віцепрезидент із R&D компанії SoftServe Микола Максименко разом із екс-працівником Mitsubishi Electric Річардом Гіваном залучили перші 4 млн доларів інвестицій у свій стартап Haiqu для квантових комп’ютерів. Про це ZAXID.NET повідомили у Haiqu.

У pre-seed раунді фінансування (етап, коли стартап ще не має готового продукту, але потребує коштів для його розробки) лідерами стали Toyota Ventures – «венчурне крило» японського автовиробника, і каліфорнійська венчурна фірма MaC Venture Capital. Окрім того, у фінансуванні взяли участь американський фонд SOMA capital, українські u.ventures, SID Venture Partners, Roosh Ventures, а також приватні ІТ-інвестори з досвідом Пол Голланд, Горді Холтерман і Алекс Кіріленко.

Основними проблемами квантових комп’ютерів на цьому етапі розвитку технології є те, що вони мають обмежену кількість кубітів (одиниця квантової інформації, квантовий аналог біта) і надто чутливі до шуму. Софт від Haiqu покликаний розширити можливості квантових комп’ютерів і допомогти зробити їх роботу більш придатною для практичного застосування, наприклад, у галузі фінансів, мобільності, наук про життя, хімії тощо.

Планується, що софт працюватиме як платформа, до якої клієнти зможуть купувати доступ.

«Наші досвід та експертиза у квантових обчисленнях, штучному інтелекті допоможуть у створенні продукту, що, на нашу думку, зможе оптимізувати всю індустрію», – говорить Микола Максименко.

Микола Максименко і Річард Гіван познайомилися під час навчання в deep-tech акселераторі в Канаді у 2022 році. На початку 2023 року вони зареєстрували компанію Haiqu Inc., у якій зараз є всього п’ятеро працівників із України, США, Канади, Німеччини і Швейцарії. Наприкінці травня 2023 року Микола Максименко повідомив, що іде з посади у SoftServe. Зараз він виконує у компанії функції стратегічного радника.

Микола Максименко очолював R&D-департамент SoftServe упродовж трьох років. Роботу у компанії він розпочав у 2016 році. Також він проводив дослідницьку роботу в німецькому Інституті Макса Планка та в ізраїльському науково-дослідному Інституті Вайцмана.

Річард Гіван – фізик за освітою, випускник Стенфордського університету в США, колишній співробітник венчурного підрозділу компанії Mitsubishi.