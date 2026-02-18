Заклади освіти отримають цього тижня також бензин та дизель

Чотири заклади освіти у Тернополі отримають додаткові генератори. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 18 лютого. Генератори великої потужності передадуть навчальним закладам, щоб вони могли забезпечити безперебійну роботу і навчальний процес під час довгих відключень світла.

У Тернопільській міській раді у середу, 18 лютого, повідомили, що генератори отримали чотири школи. Це загальноосвітня школа №18, тернопільський ліцей – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети №21, загальноосвітня школа №23 та Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа.

Генератори марки SDMO Technik 7500 TE AVR С5 мають потужність 6,5 кВт. Їхня вартість складає 347 816 грн.

У міській раді зазначили, що у січні 2026 року вісім тернопільських закладів освіти уже отримали додаткові генератори, що дозволить гарантувати стабільне електроживлення під час аварійних відключень. Закупівля пального для генераторів здійснюється за рахунок коштів бюджету громади. Зокрема, заклади освіти отримають цього тижня бензин та дизель на загальну суму понад 142 тис. грн для забезпечення електропостачання та належного утримання майна.