У закладах облаштують лабораторії, STEM-класи та навчальні кабінети

Кабмін ухвалив рішення про розподіл 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів у межах реформи «Нова українська школа». За ці гроші заклади облаштують лабораторії, STEM-класи та навчальні кабінети.

На що витратять 3 млрд грн у 2026 році:

1,3 млрд грн виділено для гімназій;

1,2 млрд грн – на пілотні ліцеї старшої профільної школи;

500 млн грн – на створення осередків предмету «Захист України».

«З початку 2026 року змінюємо підхід від точкового дооснащення шкіл до комплексного створення освітніх просторів. Освіта має бути якісною і системною, навіть під час війни», – сказала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Громади зможуть залучити державну субвенцію на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Кошти можна буде спрямувати на оновлення навчального, лабораторного, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також меблів для освітніх просторів.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року розпочнеться пілот реформи старшої школи – окремі навчальні заклади навчатимуть учнів не 11, а 12 років, приділяючи більше уваги профільним предметам. Повноцінно реформа старшої школи запрацює в усіх містах України з вересня 2027 року.

