Бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» та Сил оборони повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище в районі Степногірська Запорізької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони 25 лютого.

У межах місії спецпризначенцям вдалось знищити передові штурмові групи російської армії, уразити об’єкти зосередження живої сили та техніки ворога. Особові втрати РФ вимірюються десятками солдатів.

Спецпризначенці перерізали ключові логістичні артерії російських військ, встановивши вогневий контроль над ними. Удари по логістиці та вузлах звʼязку російських окупантів наразі унеможливлюють їхні штурми на вказаному напрямку, зазначили в ГУР.

«Ці активні дії проведено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога», – розповів командир «Артану» Віктор «Титан» Торкотюк.

Він додав, що метою українських захисників залишається усунення загрози прориву росіян до околиць Запоріжжя. Операція триває.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Нагадаємо, з кінця січня українські штурмовики звільнили 400 км² території та вісьмома селами на Олександрівському напрямку. Згаданий напрямок охоплює стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.